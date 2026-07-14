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Niko Sulpriyono
Selasa, 14 Juli 2026 | 12.10 WIB

Gerhana Matahari Total 12 Agustus 2026 Disebut Membawa Perubahan Besar, Ini 7 Zodiak Paling Beruntung Menurut Astrologi

Ilustrasi Zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Langit pada 12 Agustus 2026 akan dihiasi fenomena Gerhana Matahari Total yang menjadi perhatian para pengamat astronomi sekaligus astrologi. 

Dalam dunia astrologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan awal baru, perubahan arah hidup, dan terbukanya berbagai peluang yang sebelumnya sulit terlihat.

Sejumlah astrolog internasional menyebut bahwa energi Gerhana Matahari Total kali ini diperkuat oleh posisi Jupiter di Leo yang identik dengan pertumbuhan, optimisme, dan kelimpahan. 

Kombinasi keduanya dipercaya membawa pengaruh berbeda bagi setiap zodiak, terutama dalam aspek karier, keuangan, dan hubungan asmara.

Perlu dipahami bahwa astrologi bukanlah ilmu yang dapat memastikan masa depan. 

Prediksi berikut merupakan bentuk hiburan dan refleksi yang dapat dijadikan motivasi untuk memanfaatkan peluang dengan lebih baik. 

Berikut 7 zodiak yang diprediksi memiliki peruntungan paling bersinar sepanjang Agustus 2026 yang dirangkum dari kanal YouTube TEDY WONG Msi pada Senin (13/07).

1. Leo

Leo menjadi zodiak yang paling disorot pada Agustus 2026. 

Editor: Novia Tri Astuti
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