Rezeki Mengalir Deras, Ini 5 Weton yang Disebut Beruntung dalam Usaha

Ilustrasi weton yang hidupnya paling makmur dan sukses (EyeEm)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peluang rezeki seseorang. Berdasarkan ramalan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan dan potensi besar dalam meraih kemakmuran.
Orang-orang dengan weton tertentu disebut memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, kemampuan mengelola peluang, serta daya juang yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.
Keberuntungan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan satu bidang saja. Mulai dari usaha, perdagangan, pekerjaan, hingga pengelolaan keuangan, weton-weton ini dipercaya memiliki kecenderungan lebih mudah menemukan jalan menuju keberhasilan.
Meski demikian, pencapaian hidup tetap membutuhkan kerja keras, usaha, dan keputusan yang tepat. Kepercayaan terhadap weton lebih sering dipandang sebagai bagian dari warisan budaya yang memberikan gambaran mengenai karakter seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang dipercaya memiliki peruntungan besar dan berpotensi menjalani kehidupan makmur menurut Primbon Jawa.
1. Senin Pahing
Orang yang lahir di weton ini patut bersyukur. Senin Pahing adalah anugerah bagi mereka yang ingin menjadi pemimpin atau pengusaha sukses.
Mereka memiliki aura kepemimpinan yang kuat dan kemampuan membuat keputusan strategis dalam situasi penuh tekanan.
Karakter ini sangat mendukung untuk meraih keberhasilan finansial. Tidak hanya cakap dalam kepemimpinan, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi.
Orang-orang yang ada di sekitarnya merasa aman dan merasa tentram. Begitu juga percaya saat dipimpin oleh pemilik weton ini.
Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset yang sangat berharga dan bisa membuka banyak peluang besar. Senin Pahing juga dikenal berani menghadapi risiko.
Mereka tidak mudah gentar saat menghadapi kegagalan. justru lebih termotivasi untuk bangkit dan mencari solusi baru.
Dengan mentalitas ini, mereka seringkali keluar dari kesulitan dengan strategi yang lebih matang dan membawa hasil yang berlimpah.
2. Kamis Legi
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