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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 04.42 WIB

Punya Naluri Finansial Tinggi, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Beruntung Soal Uang

Ilustrasi orang dengan tanggal lahir paling hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi orang dengan tanggal lahir paling hoki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap angka diyakini memiliki makna serta energi tersendiri yang dapat menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan.

Selain membahas kepribadian, numerologi juga kerap dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola aspek finansial, seperti membuat keputusan keuangan, mengatur pengeluaran, hingga melihat peluang investasi.

Menurut kepercayaan ini, ada individu tertentu yang dianggap memiliki naluri finansial lebih kuat berkat pengaruh angka pada tanggal kelahirannya. Mereka dipercaya mampu mengambil keputusan bijak dalam mengatur uang dan membangun kestabilan ekonomi.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima tanggal lahir yang dipercaya memiliki kecerdasan finansial dan kemampuan mengelola keuangan dengan baik. Apakah Anda termasuk?

1. Tanggal 17

Mereka sering kali memiliki pendekatan yang penuh perhitungan terhadap uang.

Dengan kombinasi angka kebijaksanaan 1 dan 7, orang-orang ini dapat membuat strategi keuangan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan mereka.

2. Tanggal 22

Mereka mahir mewujudkan kemakmuran dalam keuangannya.

Orang-orang ini juga mempunyai kapasitas untuk menjadi sukses secara finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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