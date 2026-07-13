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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.49 WIB

7 Karakter Wanita yang Sering Lebih Nyaman Berinteraksi dengan Pria Menurut Psikologi

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi teman yang sedang mengobrol. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam membangun hubungan sosial. Ada wanita yang merasa lebih mudah berkomunikasi dan menjalin kedekatan dengan pria dibandingkan dengan wanita lain di sekitarnya.

Dalam sudut pandang psikologi, kecenderungan tersebut tidak selalu berkaitan dengan daya tarik fisik, melainkan bisa dipengaruhi oleh kepribadian, cara berkomunikasi, serta sikap yang membuat orang lain merasa nyaman saat berinteraksi.

Dilansir dari My Inner Creative, berikut tujuh ciri yang sering dikaitkan dengan wanita yang memiliki hubungan sosial lebih mudah dan akrab dengan pria.

1. Keyakinan adalah kuncinya

Wanita yang lebih cocok berteman dengan pria sering kali memancarkan tingkat kepercayaan diri yang menarik perhatian tanpa menuntutnya.

Sifat ini memungkinkan mereka terlibat dalam percakapan, mengungkapkan pendapat, dan mendengarkan orang lain tanpa merasa terancam atau dibayangi.

2. Pendengar yang baik akan menjadi teman yang baik

Dalam konteks mendengarkan, artinya benar-benar terlibat dalam percakapan dan memperlihatkan minat tulus alih-alih sekadar mengangguk setuju.

Pendengar yang baik tidak hanya mendengar kata-kata, namun memahami, berempati, dan merespons dengan cara yang membuat orang lain merasa benar-benar didengarkan dan dihargai.

3. Merangkul kerentanan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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