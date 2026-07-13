Punya Semangat Pantang Menyerah, Ini 13 Tanggal Lahir yang Disebut Calon Sukses

ilustrasi tanggal lahir yang dikenal pekerja keras. (freepik)
JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, pola pikir, serta kecenderungan tertentu dalam menjalani kehidupan. Beberapa tanggal lahir disebut mencerminkan pribadi yang memiliki semangat kerja tinggi dan tekad kuat untuk mencapai tujuan.
Orang-orang dengan karakter tersebut biasanya dikenal gigih, disiplin, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kerja keras serta dedikasi yang mereka tunjukkan dipercaya dapat membuka peluang menuju keberhasilan di masa depan.
Meski kesuksesan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usaha, kesempatan, dan kemampuan, numerologi menyebut ada tanggal lahir tertentu yang memiliki kecenderungan kuat terhadap sifat pekerja keras.
Dilansir dari English Jagran, berikut tiga belas tanggal lahir yang dipercaya dimiliki oleh orang-orang berbakat, tekun, dan berpeluang meraih kesuksesan di masa mendatang.
1. Tanggal 4, 13, 22, dan 31
Orang-orang ini memiliki etos kerja kuat dan mengambil pendekatan ketat untuk mencapai tujuan.
Mereka berkembang dalam keadaan terkendali, dapat melihat hasil nyata dari kerja keras dan tekad kuat.
Dedikasi menjadikan mereka sosok yang efektif dan aset besar dalam perusahaan.
2. Tanggal 6, 15, dan 24
Orang-orang ini berkembang dalam mengasuh dan membantu orang.
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