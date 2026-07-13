Kombinasi Langka, Ini 4 Zodiak dengan Kecerdasan dan Intuisi Tinggi

JawaPos.com - Astrologi sering kali digunakan sebagai cara menarik untuk mengenal karakter dan kecenderungan seseorang. Melalui zodiak, sebagian orang mencoba memahami pola pikir, kepribadian, serta cara seseorang menghadapi berbagai situasi.

Ada zodiak yang dikenal memiliki sifat berani dan tegas, sementara lainnya disebut memiliki daya tarik alami. Namun, beberapa zodiak dipercaya mempunyai kombinasi istimewa antara kemampuan berpikir cerdas dan intuisi yang kuat.

Perpaduan antara logika dan kepekaan dalam membaca keadaan tersebut dianggap sebagai karakter yang cukup unik. Dilansir dari My Inner Creative, berikut empat zodiak yang disebut memiliki kecerdasan serta intuisi tinggi.

1. Capricorn

Capricorn dikenal karena kepraktisan dan ambisi, mereka sering diabaikan ketika menyangkut kemampuan intelektual dan intuitif.

Mereka tidak hanya berorientasi pada tujuan dan disiplin, namun juga sangat cerdas.

Kecerdasan mereka tidak hanya terbatas pada buku. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami dunia sekitar.

Perpaduan yang mengejutkan antara kecerdasan dan intuisi membuat Capricorn menjadi ahli strategi yang sangat efektif.

2. Pisces