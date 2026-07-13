Punya Banyak Akal, 4 Shio Ini Diprediksi Mampu Mengatasi Berbagai Tantangan

Ilustrasi shio paling cerdas dalam berbisnis menghasilkan cuan. (Freepik)
JawaPos.com - Kemampuan berpikir kreatif dan menemukan solusi sering kali menjadi salah satu faktor yang membantu seseorang meraih keberhasilan dalam hidup. Ide-ide cemerlang dari orang-orang dengan pemikiran inovatif bahkan dipercaya mampu membawa perubahan besar.
Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki karakter yang berkaitan dengan kecerdasan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang kuat. Meskipun setiap shio memiliki keunikan masing-masing, ada beberapa yang dianggap lebih menonjol dalam hal kecerdasan dan kecakapan mencari peluang.
Dilansir dari Chinese Learning, berikut empat shio yang dipercaya memiliki kemampuan berpikir luar biasa dan berpotensi menemukan berbagai cara untuk mencapai kesuksesan. Apakah shio Anda termasuk?
1. Monyet
Orang yang lahir di Tahun Monyet dianggap sangat pintar dan cerdas.
Mereka memiliki kecerdasan bawaan, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah.
Shio Monyet unggul dalam berbagai bidang, terutama dalam seni, teknologi, dan bisnis.
2. Ular
Shio Ular dianggap sebagai salah satu hewan paling bijaksana.
Mereka sering kali tenang, kontemplatif, dan bijaksana.
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