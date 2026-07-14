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Leni Setya Wati
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.50 WIB

Dewi Fortuna Disebut Berpihak, 4 Shio Ini Diyakini Mengalami Perubahan Nasib

Ilustrasi shio yang takdirnya hoki karena digerebek Dewi Fortuna (freepik) - Image

Ilustrasi shio yang takdirnya hoki karena digerebek Dewi Fortuna (freepik)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki impian dan harapan yang ingin diwujudkan dalam perjalanan hidupnya.

Meski begitu, mencapai tujuan tidak selalu berjalan mudah karena diperlukan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan untuk meraihnya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki peruntungan istimewa yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang dan keberuntungan.

Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang dipercaya akan mengalami perubahan nasib, mendapatkan keberuntungan, serta dihampiri rezeki tak terduga.

1. Shio Macan

Shio yang pertama adalah shio Macan. Shio Macan dilambangkan dengan empat elemen yang berarti ini akan menjadi penuh dengan tantangan dan pergolakan emosional.

Namun, ada kabar baik bagi para shio Macan, karena takdir mereka akan berubah hoki. Mereka akan mendapatkan keberuntungan dan keberanian yang lebih dalam menghadapi segala cobaan.

Jika sebelumnya banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana, mulai bulan ini akan menjadi waktu yang tepat untuk merencanakan kembali dan mengambil tindakan yang tepat.

Selain itu, para shio Macan juga akan mendapatkan keberuntungan di bidang karir, terutama bagi mereka yang berusaha meningkatkan kualitas dan kemampuan diri.

2. Shio Monyet

Shio Monyet dilambangkan dengan elemen logam, air, kayu, dan api, yang sama dengan shio Macan. Hal ini menandakan juga akan menjadi penuh dengan tantangan bagi para Monyet.

Namun, mulai bulan ini takdir mereka akan berubah hoki. Para shio Monyet akan mendapatkan keberuntungan dan kecerdasan yang lebih dalam menghadapi segala situasi.

Mereka akan mampu menemukan solusi yang tepat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, para shio Monyet juga akan meraih kesuksesan di bidang keuangan.

Namun, mereka perlu untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu boros.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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