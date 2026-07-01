Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.42 WIB

Sangat Ulet, 4 Shio Ini Terlahir Cerdas dan Punya Banyak Akal

Ilustrasi shio paling cerdas dalam berbisnis menghasilkan cuan. (Freepik)

JawaPos.com – Gagasan-gagasan cemerlang diyakini mampu membawa perubahan besar dan menjadikan dunia tempat yang lebih baik untuk dihuni.

Dalam astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya memiliki tingkat kecerdasan dan keistimewaan tertentu dalam karakternya.

Walaupun setiap shio memiliki ciri dan kepribadian yang berbeda, beberapa di antaranya dianggap lebih menonjol karena kemampuan berpikir yang tajam dan kecerdasan yang tinggi.

Mengutip Chinese Learning, berikut empat shio yang disebut memiliki kecerdasan luar biasa. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

1. Monyet

Orang yang lahir di Tahun Monyet dianggap sangat pintar dan cerdas.

Mereka memiliki kecerdasan bawaan, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah.

Shio Monyet unggul dalam berbagai bidang, terutama dalam seni, teknologi, dan bisnis.

2. Ular

Shio Ular dianggap sebagai salah satu hewan paling bijaksana.

Mereka sering kali tenang, kontemplatif, dan bijaksana.

Shio ini unggul dalam analisis, memiliki perspektif mendalam, dan dapat menavigasi situasi yang rumit.

Alhasil ini menunjukkan keterampilan pengambilan keputusan dan perencanaan yang luar biasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
8 Pelajaran Hidup Untuk Anak saat Diajak Orang Tua Belanja Bahan Pokok di Pasar atau Supermarket - Image
Parenting

8 Pelajaran Hidup Untuk Anak saat Diajak Orang Tua Belanja Bahan Pokok di Pasar atau Supermarket

Selasa, 30 Juni 2026 | 22.58 WIB

3 Zodiak Paling Beruntung Berkat Pilihan Cerdas pada 30 Juni 2026, Cek Apakah Kamu Termasuk? - Image
Zodiak

3 Zodiak Paling Beruntung Berkat Pilihan Cerdas pada 30 Juni 2026, Cek Apakah Kamu Termasuk?

Selasa, 30 Juni 2026 | 21.56 WIB

9 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Lebih Cerdas dari Pekerjaannya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Lebih Cerdas dari Pekerjaannya Menurut Psikologi

Minggu, 28 Juni 2026 | 06.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore