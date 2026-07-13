Rezeki Datang dari Kebaikan, Ini 6 Shio yang Diprediksi Makin Sejahtera

JawaPos.com - Dalam ramalan astrologi Tionghoa, enam shio diperkirakan memiliki peluang memperoleh rezeki yang melimpah dan kehidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang. Keberuntungan tersebut diyakini berkaitan dengan kebiasaan mereka dalam berbuat baik kepada sesama.

Sikap seperti gemar bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, dan memberi pertolongan dengan penuh keikhlasan dipercaya dapat membuka jalan datangnya berbagai keberkahan. Menurut kepercayaan tersebut, kebaikan yang dilakukan akan kembali dalam bentuk peluang, rezeki, maupun kesuksesan.

Karena itu, tidak ada salahnya terus menanamkan kepedulian dan berbagi dengan orang lain. Selain memberikan manfaat bagi mereka yang menerima bantuan, tindakan tersebut juga dipercaya membawa dampak positif bagi kehidupan pelakunya.

Dirangkum dari Naurakom, berikut enam shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan finansial dan menjalani kehidupan yang lebih mapan berkat kebiasaan berbuat baik.

1. Ayam

Shio Ayam diprediksi akan mendapatkan keberuntungan finansial yang besar.

Namun, mereka juga dianjurkan untuk sering bersedekah untuk memperkuat keberuntungan.

Mereka dikenal baik hati dan dermawan, jadi pasti akan mendapatkan keberkahan dan kemakmuran yang lebih besar jika mau berbagi dengan orang lain.

2. Babi