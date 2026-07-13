Bukan Sekadar Uang, Ini 7 Kebiasaan yang Membantu Hidup Lebih Sejahtera

ilustrasi orang yang nyaman dengan hidupnya. /Freepik
JawaPos.com - Memiliki banyak uang bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang dapat merasakan kehidupan yang tenang dan nyaman. Banyak orang dengan kondisi finansial sederhana tetap mampu menikmati keseimbangan hidup serta memiliki rasa aman dalam menjalani hari.
Dalam psikologi, kenyamanan finansial sering kali tidak hanya berkaitan dengan jumlah pendapatan, tetapi juga bagaimana seseorang mengelola uang, membuat keputusan, dan memandang arti dari sebuah kehidupan yang berkecukupan.
Orang-orang seperti ini biasanya memiliki pola kebiasaan tertentu yang membantu mereka menjalani hidup sesuai kemampuan tanpa merasa terbebani oleh tuntutan untuk selalu memiliki lebih banyak.
Dilansir dari Baseline, berikut tujuh kebiasaan yang sering dimiliki orang yang tetap merasa nyaman dan puas meski tidak hidup dalam kemewahan.
1. Mereka lebih mengutamakan pengalaman daripada harta benda
Orang yang hidup nyaman tanpa menjadi kaya memahami bahwa hidup bukanlah tentang mengumpulkan harta benda. Namun, mengumpulkan pengalaman.
Pengalaman nyatanya memberikan lebih banyak kebahagiaan daripada harta benda.
Pengalaman bersifat pribadi, tidak dapat dibandingkan, dan berkontribusi pada identitasnya.
2. Mereka hidup sesuai dengan kemampuan
Hidup sesuai kemampuan tidak berarti menghilangkan kesempatan untuk menikmati hal-hal baik dalam hidup.
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