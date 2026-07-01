Makin Berjaya, 10 Weton Ini Bakalan Sukses dan Sejahtera Seiring Bertambahnya Usia

Ilustrasi weton yang sukses. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya akan semakin sukses dan sejahtera seiring bertambahnya usia.
Dalam perjalanan hidupnya, kedewasaan, pengalaman, serta kebijaksanaan dianggap menjadi faktor penting yang mendorong seseorang menuju kemakmuran dan kejayaan.
Pemilik weton tersebut umumnya dinilai mampu menghadapi berbagai rintangan dengan bijak, sehingga perlahan membangun fondasi kehidupan yang lebih kuat di masa depan.
Fenomena ini juga menggambarkan bahwa ketekunan dan kepribadian yang kokoh dapat berperan besar dalam mengantarkan seseorang pada kesuksesan.
Mengutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Rabu (1/7), terdapat sepuluh weton yang disebut akan semakin kaya, sukses, dan sejahtera seiring bertambahnya usia menurut Primbon Jawa.
1. Senin Wage
Pasaran Wage memiliki neptu 4 dan hari Senin berneptu 4, sehingga total neptunya 8 yang berada dalam naungan Dewa Wisnu. Orang dengan kelahiran di hari ini dianugerahi kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa.
Mereka dikenal memiliki ketajaman berpikir yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Setelah memasuki usia 40 tahun, kemampuan mereka dalam membangun jaringan bisnis semakin terasah, menciptakan berbagai peluang menguntungkan. Rejeki mereka terus mengalir deras seiring bertambahnya usia.
2. Kamis Legi
Weton ini memadukan neptu 8 dari Kamis dan neptu 5 dari Legi, berada di bawah naungan Batara Guru. Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam melihat celah bisnis yang tidak terlihat oleh orang lain.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas