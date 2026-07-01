Makin Berjaya, 10 Weton Ini Bakalan Sukses dan Sejahtera Seiring Bertambahnya Usia

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dipercaya akan semakin sukses dan sejahtera seiring bertambahnya usia.

Dalam perjalanan hidupnya, kedewasaan, pengalaman, serta kebijaksanaan dianggap menjadi faktor penting yang mendorong seseorang menuju kemakmuran dan kejayaan.

Pemilik weton tersebut umumnya dinilai mampu menghadapi berbagai rintangan dengan bijak, sehingga perlahan membangun fondasi kehidupan yang lebih kuat di masa depan.

Fenomena ini juga menggambarkan bahwa ketekunan dan kepribadian yang kokoh dapat berperan besar dalam mengantarkan seseorang pada kesuksesan.

Mengutip dari kanal YouTube Pandawa Cirebon pada Rabu (1/7), terdapat sepuluh weton yang disebut akan semakin kaya, sukses, dan sejahtera seiring bertambahnya usia menurut Primbon Jawa.

1. Senin Wage

Pasaran Wage memiliki neptu 4 dan hari Senin berneptu 4, sehingga total neptunya 8 yang berada dalam naungan Dewa Wisnu. Orang dengan kelahiran di hari ini dianugerahi kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa.

Mereka dikenal memiliki ketajaman berpikir yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara tepat dan akurat. Setelah memasuki usia 40 tahun, kemampuan mereka dalam membangun jaringan bisnis semakin terasah, menciptakan berbagai peluang menguntungkan. Rejeki mereka terus mengalir deras seiring bertambahnya usia.

2. Kamis Legi