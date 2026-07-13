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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 00.50 WIB

Rezeki Selalu Mengalir, Ini 7 Shio yang Diramal Paling Beruntung dalam Hal Finansial

ilustrasi shio paling kaya. (Freepik) - Image

ilustrasi shio paling kaya. (Freepik)

JawaPos.com - Berdasarkan prediksi dalam astrologi Tionghoa, ada tujuh shio yang disebut-sebut memiliki aliran rezeki yang lancar sehingga lebih mudah menikmati kondisi keuangan yang stabil. Mereka diyakini memiliki peluang besar untuk memperoleh keberuntungan dalam hal finansial.

Memiliki kehidupan yang mapan secara ekonomi tentu menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan setiap individu menuju kesuksesan finansial tidaklah sama. Sebagian harus melewati berbagai tantangan dan bekerja keras, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah memperoleh peluang rezeki menurut ramalan shio.

Dirangkum dari Naurakom, berikut tujuh shio yang diprediksi memiliki keberuntungan finansial, hidup berkecukupan, dan relatif terhindar dari persoalan keuangan. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kuda

Shio Kuda memiliki daya tarik yang kuat dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segala bidang, termasuk dalam hal finansial.

Mereka memiliki karakteristik yang ulet dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan keuangan.

Selain itu, mereka pandai dalam merencanakan keuangan dan tidak mudah terbawa emosi dalam mengambil keputusan finansial.

Dengan sifat berani dan percaya diri, mereka dapat mencapai kesuksesan dalam waktu dekat.

2. Monyet

Shio Monyet penuh dengan kecerdasan dan kreativitas. Mereka memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan solusi tepat untuk mengatasi masalah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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