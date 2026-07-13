Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Senin, 13 Juli 2026 | 17.41 WIB

3 Shio yang di Bulan Juli 2026 ini Tabungannya Banyak Ketambahan Duit dari Banyak Jalan

Shio yang diramalkan di bulan Juli 2026 ini tabungannya banyak ketambahan duit dari banyak jalan. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan di bulan Juli 2026 ini tabungannya banyak ketambahan duit dari banyak jalan. (dok: pexels)

JawaPos.com - Pertengahan tahun kuda api dalam keyakinan astrolog akan jadi salah satu momen hadirnya hoki.

Keberuntungan sangat mungkin hadir memberikan atau memberikan banyak kebaikan dalam hidup.

Salah satu yang dikatakan akan muncul pada hidup seseorang yang terpilih yakni kemudahan dan kelapangan rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di bulan Juli 2026 ini tabungannya banyak ketambahan duit dari banyak jalan.

1. Shio Kambing

Menurut penerawangan astrolog, bulan Juli 2026 akan jadi periode yang menggembirakan bagi mereka yang bershio kambing.

Dalam keyakinan astrolog, hoki tahun kuda api akan datang membawakan banyak rezeki yang bisa dipetik.

Diyakini, pundi-pundi rupiah bisa hadir begitu melimpah lantaran mereka punya sifat yang sangat menghargai orang lain. 

Tidak hanya itu, kesetiaan mereka juga akhirnya membuat mereka begitu dihargai dan dipercaya oleh banyak orang, termasuk atasan.

2. Shio Kerbau

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Juli 2026 Jadi Titik Balik? Menurut Tarot, 4 Shio Ini Berpeluang Mengubah Harapan Menjadi Kenyataan - Image
Zodiak

Juli 2026 Jadi Titik Balik? Menurut Tarot, 4 Shio Ini Berpeluang Mengubah Harapan Menjadi Kenyataan

Senin, 13 Juli 2026 | 17.03 WIB

Juli 2026 Disebut Jadi Momentum Rezeki Besar, Menurut Tarot 4 Zodiak Ini Berpeluang Meraih Kekayaan Fantastis - Image
Zodiak

Juli 2026 Disebut Jadi Momentum Rezeki Besar, Menurut Tarot 4 Zodiak Ini Berpeluang Meraih Kekayaan Fantastis

Senin, 13 Juli 2026 | 16.44 WIB

3 Zodiak yang Rezekinya di Bulan Juli 2026 Begitu Lapang, Duit Seperti datang Sendiri - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Rezekinya di Bulan Juli 2026 Begitu Lapang, Duit Seperti datang Sendiri

Minggu, 12 Juli 2026 | 15.19 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore