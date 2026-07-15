So Ji Sub Jadi Aktor Drama Terpopuler Juli 2026, Ini Daftar Lengkap Peringkatnya

so ji sub ( x @hallyuforums)

JawaPos.com – Korean Business Research Institute merilis daftar reputasi brand aktor drama untuk Juli 2026.

Dilansir dari soompi, peringkat ini disusun berdasarkan analisis liputan media, partisipasi konsumen, interaksi, serta aktivitas komunitas terhadap 100 aktor yang membintangi drama yang tayang sepanjang 14 Juni hingga 14 Juli.

So Ji Sub menduduki posisi pertama berkat popularitasnya lewat drama Agent Kim Reactivated.

Ia mengumpulkan indeks reputasi brand sebesar 6.583.287, dengan kata kunci yang paling banyak dikaitkan dengannya antara lain "paternal love", "tune in", dan "middle-aged vigilante". Analisis sentimen juga menunjukkan tingkat respons positif mencapai 93,58 persen.

Di posisi kedua ada Heo Nam Jun yang mencuri perhatian lewat drama My Royal Nemesis.

Aktor tersebut meraih indeks reputasi sebesar 5.934.217, menegaskan popularitasnya yang terus meningkat setelah penampilannya sebagai pemeran utama sukses menuai pujian.

Bintang drama Teach You a Lesson, Kim Moo Yul dan Jin Ki Joo, masing-masing menempati peringkat ketiga dan keempat dengan skor 5.562.319 serta 4.078.934.

Park Ji Hoon melengkapi lima besar setelah mengumpulkan indeks reputasi 4.037.804 berkat aktingnya dalam The Legend of Kitchen Soldier.

Selain lima besar tersebut, daftar 10 besar juga diisi oleh Lim Ji Yeon, Yoon Kyung Ho, Park Ji Hyun, Lee Jun Young, dan Lee Ju Myoung.

Sejumlah nama besar lain seperti Namkoong Min, Seo In Guk, Lee Min Ho, Shin Ye Eun, Lee Jae Wook hingga Youn Yuh Jung juga turut masuk dalam daftar reputasi brand bulan ini.

Top 10 Reputasi Brand Aktor Drama Juli 2026: