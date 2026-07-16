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Kamis, 16 Juli 2026 | 16.46 WIB

3 Zodiak yang Bisa Lunasi Semua Utang di Bulan Juli 2026, Rezeki Mendadak Datang Dalam Jumlah Besar

Zodiak yang diramalkan bisa melunasi semua utang di bulan Juli 2026 saat rezeki mendadak datang dalam jumlah besar. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan bisa melunasi semua utang di bulan Juli 2026 saat rezeki mendadak datang dalam jumlah besar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Hidup yang tenang jauh dari masalah tentu menjadi dambaan dari hampir setiap orang.

Namun, terkadang seseorang bisa saja terjerat persoalan ekonomi hingga mengahruskan mengambil atau memiliki utang.

Hal semacam tersebut pun jadi salah satu yang bisa membuat hidup tidak nyaman walaupun beberapa pihak dikatakan dapat menuntaskannya dalam waktu dekat ini.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bisa melunasi semua utang di bulan Juli 2026 saat rezeki mendadak datang dalam jumlah besar.

1. Zodiak Taurus

detikKita akan lihat di kartu yang pertama yang bakal lunas hutang, yang bakal bisa melunasi cicilan-cicilannya bulan Juli ya. Karena mungkin kamu udah kayak

1.571 detikpusing banget nih hutang gitu ya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi gitu ya. Di kartu yang pertama untuk zodek ini warnanya ini setia. Dia kalau udah satu

2.052 detikkonsisten dan enggak mau gonta-ganti pasangan. Dia tipe karakter zodiak yang memang orangnya ini berjiwa pemikir ya.

2.122 detikDipikir secara apa ya dia tuh kalau mikir tuh dengan dengan akal sehat dan logika gitu loh ya. Orangnya cerdas, punya banyak

2.202 detikteman, relasinya banyak, mandiri, dan enggak suka ngerepotin orang lain. Dia tipe karakter yang gengsian dan terkadang juga suka dipuji. Gengsinya

Editor: Hanny Suwindari
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