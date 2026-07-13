7 Weton yang Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar Sepanjang Hidup Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Masuk Daftar Ini?

Ilustrasi Rezeki Lancar (Freepik)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, melainkan juga dipercaya mencerminkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.
Sejak dahulu, perhitungan weton menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal oleh sebagian masyarakat hingga sekarang.
Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah memperoleh peluang, menjaga kestabilan keuangan, hingga menikmati hasil kerja keras secara berkelanjutan.
Meski demikian, kepercayaan ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan mutlak karena setiap orang tetap memiliki perjalanan hidup yang berbeda.
Menurut Primbon Jawa, kerja keras, doa, sikap bijaksana, dan hubungan baik dengan sesama tetap menjadi faktor penting dalam meraih keberhasilan.
Berikut 7 weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang lancar sepanjang hidup menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA pada Sabtu (11/06) .
Weton Senin Legi dikenal sebagai lambang ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan.
Orang yang lahir pada weton ini umumnya tidak mudah tergesa-gesa.
Mereka lebih memilih mempertimbangkan segala sesuatu secara matang sebelum menentukan langkah sehingga kesalahan besar dapat diminimalkan.
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