Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Senin, 13 Juli 2026 | 17.36 WIB

7 Weton yang Dipercaya Memiliki Rezeki Lancar Sepanjang Hidup Menurut Primbon Jawa, Apakah Weton Anda Masuk Daftar Ini?

Ilustrasi Rezeki Lancar (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki Lancar (Freepik)

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran, melainkan juga dipercaya mencerminkan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang. 

Sejak dahulu, perhitungan weton menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal oleh sebagian masyarakat hingga sekarang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah kelancaran rezeki

Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang membuat pemiliknya lebih mudah memperoleh peluang, menjaga kestabilan keuangan, hingga menikmati hasil kerja keras secara berkelanjutan. 

Meski demikian, kepercayaan ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan mutlak karena setiap orang tetap memiliki perjalanan hidup yang berbeda.

Menurut Primbon Jawa, kerja keras, doa, sikap bijaksana, dan hubungan baik dengan sesama tetap menjadi faktor penting dalam meraih keberhasilan. 

Berikut 7 weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki yang lancar sepanjang hidup menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube LARAS SUKERTA pada Sabtu (11/06) .

1. Senin Legi

Weton Senin Legi dikenal sebagai lambang ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. 

Orang yang lahir pada weton ini umumnya tidak mudah tergesa-gesa. 

Mereka lebih memilih mempertimbangkan segala sesuatu secara matang sebelum menentukan langkah sehingga kesalahan besar dapat diminimalkan.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Weton yang Keberuntungannya di Tahun 2026 Mengundang Banyak Rezeki ke Dalam Hidup - Image
Zodiak

3 Weton yang Keberuntungannya di Tahun 2026 Mengundang Banyak Rezeki ke Dalam Hidup

Senin, 13 Juli 2026 | 17.38 WIB

7 Weton yang Dipercaya Memiliki Kecerdasan Tinggi dan Jalan Rezeki yang Luas Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

7 Weton yang Dipercaya Memiliki Kecerdasan Tinggi dan Jalan Rezeki yang Luas Menurut Primbon Jawa

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.37 WIB

8 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kelimpahan Rezeki Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

8 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan dan Kelimpahan Rezeki Menurut Primbon Jawa

Minggu, 12 Juli 2026 | 04.35 WIB

Terpopuler

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal! - Image
1

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

7

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

8

Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland

9

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore