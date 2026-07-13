4 Zodiak yang Sebenarnya Tidak Baik-Baik Saja, Memilih Menutupi Kesedihan Mendalam Lewat Diam

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak belakangan ini sedang berjuang menghadapi banyak hal. Namun, orang-orang disekitarnya, bahkan sama sekali tidak pernah menyadarinya.
Dari luar, mereka tampak baik-baik saja. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Satu-satunya cara untuk benar-benar mengetahuinya adalah dengan mengajak mereka berbicara dan mendengarkan apa yang mereka rasakan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada 13/7 berikut beberapa zodiak yang mungkin sedang merasa baik-baik saja, padahal tidak demikian.
Aries
Aries sering merasa tidak nyaman menunjukkan emosi di depan orang. Sudah saatnya anda berhenti memendam semua perasaan sedih sendirian.
Selama ini anda dikenal sangat jujur dalam semua hal. Oleh karena itu, beranilah mengakui bahwa anda sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan.
Cancer
Tekanan yang anda rasakan semakin menumpuk, sementara anda belum menemukan cara yang tepat untuk melepaskan semua beban tersebut.
Ingat, anda tidak perlu berpura-pura hanya demi membuat keluarga dan teman-teman merasa tenang. Mereka justru ingin tahu bagaimana keadaan anda yang sebenarnya. Bersikaplah jujur mengenai perasaan anda.
Gemini
Gemini ingin semua orang merasa senang saat berada di dekat anda. Oleh karena itu, anda sering merasa canggung saat harus membicarakan masalah pribadi.
Namun, anda tidak perlu terus menyaring setiap perasaan hanya agar semua orang merasa nyaman. Anda berhak mengungkapkan pikiran dan emosi apa adanya tanpa harus menyembunyikan apapun.
Scorpio
Scorpio memilih memendam semua kesulitan sendirian daripada menceritakannya kepada orang lain. Akan jauh lebih baik jika anda mulai mengungkapkan apa yang sebenarnya anda rasakan.
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