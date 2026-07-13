4 Zodiak yang Kerap Overthinking Saat Bareng Pacar, Terlalu Berhati-Hati dalam Bersikap

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Beberapa zodiak hidup dengan menjadi diri sendiri, meskipun mereka telah memiliki pacar. Tidak ada sedikitpun rasa sungkan atau tidak peduli bagi mereka.
Bagi zodiak-zodiak tersebut, seseorang tidak dapat menerima diri mereka apa adanya, berarti orang tersebut memang tidak dijodohkan untuk mereka.
Namun, keempat zodiak berikut ini jauh lebih peduli dan overthinking setiap kali bersikap di depan pacarnya.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (13/7) berikut zodiak yang takut melakukan kesalahan yang dapat merusak hubungan.
Cancer
Cancer sangat peduli dengan pendapat orang lain. Oleh karena itu, cancer sering memilih diam dan membiarkan lawan bicara yang lebih banyak bercerita.
Mereka takut melakukan kesalahan yang justru membuat orang tersayang menjauh.
Virgo
Di dalam hubungan, virgo sering terlalu banyak berpikir karena benar-benar ingin membuat pasangannya bahagia. Mereka akan melakukan apa saja agar hubungan tetap harmonis dan bertahan lama.
Virgo terkadang terlalu memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya tidak akan berdampak besar dalam jangka panjang.
Scorpio
Scorpio takut patah hati. Sehingga, mereka terlalu overthinking saat mulai menyukai seseorang. Selain itu, mereka akan menganalisis hampir setiap sikap pasangan untuk mencari tahu red flags yang dimiliki.
Mereka tidak ingin melewatkan sinyal buruk dan terjebak di dalam hubungan.
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