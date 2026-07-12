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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.54 WIB

7 Zodiak yang Diyakini Memiliki Keberuntungan Finansial dan Mudah Menarik Rezeki

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Raya (lifeforstock/freepik)

JawaPos.com - Banyak orang perlu bekerja keras dan melalui berbagai proses panjang untuk mencapai kondisi finansial yang stabil.

Namun, dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter atau keberuntungan tertentu yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang dalam urusan keuangan.

Mereka disebut memiliki daya tarik alami terhadap kesempatan dan kemapanan finansial.

Mengutip Parent From Heart, berikut tujuh zodiak yang diyakini memiliki keberuntungan seperti magnet uang dan berpotensi meraih kekayaan.

1. Taurus

Taurus bukanlah pekerja keras, tetapi entah bagaimana, uang sering datang menghampirinya.

Entah itu warisan yang mengejutkan, peluang investasi, atau bahkan memenangkan hadiah, mereka selalu beruntung dalam hal keuangan.

Dengan bakat alami, mereka bisa menarik kekayaan dan stabilitas finansial.

2. Capricorn

Capricorn sering dikaitkan dengan perpaduan unik antara ambisi dan kepraktisan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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