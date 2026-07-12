5 Shio yang Diyakini Berpeluang Mendapat Keuntungan Finansial pada Minggu Depan, Penasaran?

JawaPos.com - Menurut astrologi Tiongkok, periode 12 hingga 18 Juli 2026 disebut membawa energi positif bagi beberapa shio dalam urusan keuangan.

Momentum ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk lebih bijak mengatur anggaran, mencari peluang baru, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Meski demikian, tetap diperlukan kehati-hatian dalam mengambil keputusan finansial dan sebaiknya menghindari langkah berisiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Mengutip YourTango, lima shio berikut diprediksi memiliki peluang lebih baik dalam mendapatkan keuntungan finansial berdasarkan astrologi mingguan.

Baca Juga:6 Shio Ini Diyakini Memiliki Jalan Rezeki Lancar dan Berpeluang Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi Tiongkok

1. Ular

Minggu depan waktunya fokus pada prospek keuangan Anda secara keseluruhan. Perubahan kecil pada anggaran dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Mulailah mengerjakan ide yang Anda miliki untuk bisnis atau pekerjaan sampingan.

Anda cenderung mengeluarkan uang berlebihan untuk barang-barang mewah, tetapi tetaplah berpegang pada anggaran dan hindari pembelian besar.

2. Kuda