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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 23.38 WIB

4 Shio yang Diyakini Berpeluang Meraih Kesuksesan Finansial Meski Kini Masih Menghadapi Tantangan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan waktu keberhasilan yang berbeda-beda.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya harus melewati berbagai tantangan terlebih dahulu sebelum mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Mereka mungkin sedang menghadapi tekanan finansial saat ini, tetapi ketekunan, kerja keras, dan kemampuan untuk bertahan disebut dapat membawa perubahan besar di masa depan.

Mengutip YourTango, berikut empat shio yang diyakini memiliki peluang untuk mencapai kemakmuran dan kesuksesan finansial meski kini masih dalam tahap perjuangan.

1. Kuda

Shio Kuda dikenal sedikit liar, yang dapat membuat mereka mengalami kesulitan keuangan di awal kehidupan karena tidak ragu untuk berfoya-foya.

Mereka berjiwa bebas tetapi sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensi yang dapat menyebabkan keputusan gegabah, terutama dalam hal keuangan.

Namun, mereka pada akhirnya akan belajar dari kesalahan seiring bertambahnya usia, yang berarti meskipun energi liar tersebut menghasilkan keajaiban jika diinvestasikan pada jalur karier.

Hal ini, dipadukan dengan pesona alami, bakat, serta daya tariknya, membuat mereka lebih mudah menempuh jalan menuju kesuksesan finansial.

2. Kambing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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