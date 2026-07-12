8 Shio yang Diyakini Memiliki Potensi Menarik Kekayaan dan Keberhasilan Finansial

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta kecenderungan berbeda yang dapat memengaruhi cara seseorang menjalani kehidupan.

Ada shio yang dianggap lebih fokus pada kesederhanaan, sementara beberapa lainnya disebut memiliki dorongan kuat untuk mengejar pencapaian dan kemapanan finansial.

Dengan sifat tertentu yang dimiliki, mereka diyakini lebih mudah melihat peluang dan membangun kesuksesan dalam hal keuangan.

Mengutip CosmicFusion, berikut delapan shio yang disebut-sebut memiliki potensi menarik kekayaan dan keberlimpahan finansial.

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1. Tikus

Shio Tikus pada dasarnya memiliki bakat untuk mengendus peluang di mana orang lain melihat jalan buntu.

Pesona alami dan kecerdasan menjadikan Anda seorang jenius dalam berjejaring.

Ini berarti Anda selalu memiliki satu koneksi yang dapat bantu meraih kesuksesan besar berikutnya.

2. Kerbau