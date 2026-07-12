5 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Bakat Menghasilkan Uang dan Meraih Kesuksesan Finansial

JawaPos.com - Dalam numerologi, setiap tanggal lahir dipercaya memiliki energi yang dapat mencerminkan karakter serta kecenderungan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan.

Ada sejumlah tanggal lahir yang dikaitkan dengan kemampuan mengelola peluang, membangun penghasilan, dan mencapai keberhasilan finansial.

Mengutip English Jagran, lima tanggal lahir ini disebut-sebut memiliki potensi alami dalam mencari uang dan meraih kesuksesan di bidang finansial.

1. Tanggal 22

Orang-orang ini ahli dalam mewujudkan kekayaan finansial.

Mereka mempunyai kemampuan mencapai kesuksesan finansial yang luar biasa.

2. Tanggal 17

Orang-orang ini mengambil pendekatan strategis terhadap keuangan.

Angka 17 menggabungkan pengetahuan angka 7 yang introspektif dengan kemakmuran angka 1.