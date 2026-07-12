Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan horoskop memprediksi bahwa zodiak aries akan diliputi dorongan kuat untuk menggunakan kreativitas. Hal ini akan dihargai di tempat kerja. Bersenang-senanglah saat melakukan pekerjaan agar tetap memberikan hasil akhir yang memuaskan.

Selain itu, keharmonisan akan terwujud di lingkungan rumah tangga, karena aries akan berada dalam suasana hati yang ceria. Aries akan bersedia untuk menyelesaikan perbedaan dengan anggota keluarga.

Hari ini, zodiak taurus dapat menikmati suasana hati dan mengekspresikan diri dengan cara yang lebih baik. Cobalah melakukan aktivitas yang benar-benar disukai.

Taurus akan merasa lebih percaya diri dan bahagia karenanya. Hal ini juga akan membantu taurus melihat berbagai hal dengan cara baru, membuat taurus merasa lebih tenang dan puas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 12 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries memiliki kemungkinan untuk bertemu seseorang melalui situs atau aplikasi kencan hari ini. Terkait karir, berhati-hatilah karena rekan kerja tengah bersaing untuk mendapatkan proyek besar yang aries harapkan.