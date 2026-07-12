Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Terdapatn pengaruh yang menguntungkan bagi zodiak leo. Transit ini akan menginspirasi leo untuk bertindak. Leo akan mampu membidik target hidup dan pekerjaan utama hari ini.

Ini adalah momen fantastis untuk menetapkan target tinggi dan mulai bekerja untuk mencapai tujuan. Jangan takut untuk mengambil lebih banyak tugas, karena itu akan membantu leo maju.

Bertentangan dengan kemampuan, zodiak virgo mungkin akan berperilaku tidak rasional hari ini. Cobalah untuk menahan diri dari bertindak gegabah demi ketenangan pikiran.

Virgo mungkin merasa tertekan secara emosional tentang beberapa masalah yang muncul. Cobalah untuk tetap tenang dan jangan mengambil keputusan terburu-buru. Berhati-hatilah agar semuanya akan baik-baik saja.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 12 Juli 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Bersiaplah karena seorang kerabat mungkin akan memperkenalkan seseorang yang istimewa kepada zodiak leo. Terkait karir, tetaplah fokus pada pekerjaan agar leo mampu melewati hari ini dengan lancar.