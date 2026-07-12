Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasa dalam kondisi terbaik hari ini. Kemampuan intelektual libra berada di puncaknya, sehingga libra merasa nyaman serta siap untuk mengerjakan tugas apa pun. Namun, waspadai gangguan dan kehilangan fokus hari ini.

Ini adalah waktu yang tepat untuk fokus pada tugas-tugas yang telah tertunda cukup lama. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat untuk menghadapi semua tugas kompleks yang selama ini dihindari.

Hari ini, mungkin ada ketegangan dalam hubungan zodiak scorpio dengan orang terkasih atau teman dekat. Jangan membiarkan amarah atau emosi destruktif lainnya mengendalikanmu.

Sebaliknya, ingatlah semua momen menyenangkan dan sadari betapa berartinya mereka. Mereka mungkin berharap Anda akan memulai proses rekonsiliasi.

Untuk menghindari kekacauan, berpikirlah dengan matang sebelum memulai suatu tugas. Mungkin, scorpio perlu menambahkan sedikit kehangatan pada hubungan dengan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 12 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)