7 Weton yang Dipercaya Memiliki Kecerdasan Tinggi dan Jalan Rezeki yang Luas Menurut Primbon Jawa

1. Senin Legi: pemilik kecerdasan alami dan jiwa pemimpin

Orang yang lahir pada Senin Legi memiliki kecerdasan alami yang luar biasa. Mereka cepat memahami situasi, mampu membuat keputusan cepat, dan seringkali memiliki jiwa kepemimpinan sejak muda.

Dalam hidupnya, orang Senin Legi dikenal berani mengambil risiko, cermat dalam berbicara, dan kuat dalam mempertahankan prinsip.

Rezeki mereka datang dari keberanian dan keteguhan mereka dalam berusaha. Banyak yang akhirnya sukses sebagai pengusaha, pemimpin, atau orang berpengaruh di masyarakat.

2. Selasa Pahing: pemilik kecerdasan analitis dan ketajaman batin

Selasa Pahing adalah simbol kecerdasan logis. Mereka jago menganalisis, tidak mudah dibohongi, dan memiliki intuisi bisnis yang tajam.

Dalam dunia kerja, mereka sering jadi perencana ulung dan ahli strategi. Rezeki mereka sering datang lewat kecermatan dalam melihat peluang, investasi, dan kerja keras.

Namun, mereka juga perlu belajar untuk mempercayai proses dan tidak terlalu skeptis.

3. Rabu Pon: pemilik kecerdasan sosial dan kreativitas tinggi