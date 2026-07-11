7 Weton Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan Seumur Hidup, Menurut Primbon Jawa Kuno

Ilustrasi weton yang membawa keberuntungan finansial. (Magnific)

JawaPos.com - Berdasarkan Primbon Jawa kuno, weton dipercaya sebagai salah satu pedoman untuk membaca karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang.

Kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran Jawa diyakini memiliki nilai neptu yang mencerminkan energi tertentu, termasuk dalam hal rezeki, keberuntungan, dan peluang mencapai kemakmuran.

Meski tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang pasti, kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal luas oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.

Menurut catatan Primbon Jawa kuno, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki garis keberuntungan lebih kuat dibandingkan weton lainnya.