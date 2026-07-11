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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 11 Juli 2026 | 12.53 WIB

7 Weton Pembawa Keberuntungan dan Kekayaan Seumur Hidup, Menurut Primbon Jawa Kuno

Ilustrasi weton yang membawa keberuntungan finansial. (Magnific)

 

 
 
JawaPos.com - Berdasarkan Primbon Jawa kuno, weton dipercaya sebagai salah satu pedoman untuk membaca karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang. 
 
Kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran Jawa diyakini memiliki nilai neptu yang mencerminkan energi tertentu, termasuk dalam hal rezeki, keberuntungan, dan peluang mencapai kemakmuran. 
 
Meski tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur yang pasti, kepercayaan mengenai weton telah menjadi bagian dari warisan budaya yang masih dikenal luas oleh masyarakat Jawa hingga saat ini.

Menurut catatan Primbon Jawa kuno, terdapat beberapa weton yang disebut memiliki garis keberuntungan lebih kuat dibandingkan weton lainnya. 

Pemilik weton-weton ini dipercaya lebih mudah menarik peluang, memperoleh rezeki dari berbagai arah, serta mampu mempertahankan kondisi finansial yang stabil dalam jangka panjang. 

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu hadir dalam bentuk kekayaan yang datang secara instan, melainkan melalui kerja keras yang membuahkan hasil, kesempatan emas yang muncul pada waktu yang tepat, hingga kemampuan mengelola rezeki dengan bijaksana.

Menariknya, orang-orang dengan weton tersebut umumnya digambarkan memiliki karakter yang mendukung kesuksesan. Mereka dikenal tekun, bertanggung jawab, pantang menyerah, serta memiliki naluri yang baik dalam melihat peluang usaha maupun karier. 

Kombinasi antara sifat positif dan momentum yang tepat dipercaya menjadi faktor yang membuat mereka mampu menikmati kehidupan yang lebih mapan dan berkecukupan seiring bertambahnya usia.

Meski demikian, Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa keberuntungan bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan. 

Nilai-nilai seperti kejujuran, ketekunan, kerja keras, serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama tetap menjadi kunci utama dalam meraih kehidupan yang sejahtera. 

Oleh karena itu, ramalan weton sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal, bukan sebagai kepastian yang bersifat mutlak.

Lantas, weton apa saja yang disebut sebagai pembawa keberuntungan dan kekayaan seumur hidup menurut Primbon Jawa kuno? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Dilansir dari kanal Youtube Ngaos Jawa, inilah tujuh weton yang konon dilahirkan membawa keberuntungan finansial seumur hidup.

1. Senin Pon

Senin Pon dikenal sebagai weton yang memiliki pembawaan tenang, teliti, dan mampu berpikir jauh ke depan. 

Dalam Primbon Jawa, karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik weton ini memiliki peluang besar untuk mencapai kehidupan yang mapan.

Mereka bukan tipe orang yang mudah tergoda oleh keuntungan sesaat. 

Editor: Novia Tri Astuti
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