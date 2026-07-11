5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung Pekan Ini Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi shio beruntung (Magnific)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya akan mengalami periode yang penuh keberuntungan pada pekan ini.
Energi positif yang menyertai periode tersebut disebut membawa berbagai peluang baik, mulai dari perkembangan dalam kehidupan pribadi, karier, hingga aspek finansial. Kesempatan baru diperkirakan dapat muncul bagi shio-shio tertentu yang mampu memanfaatkannya dengan baik.
Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan dan peluang positif selama pekan ini menurut astrologi Tiongkok.
1. Macan
Minggu ini, shio Macan memulai fase yang kuat. Kepemimpinan mereka akan ditekankan ketika ada peluang untuk memimpin inisiatif atau memberikan komentar yang mendalam.
Sekaranglah saatnya untuk mengikuti kata hati, mengambil inisiatif, dan memimpin. Minggu ini memberikan dorongan untuk meraih awal baru yang telah lama Anda dambakan.
Babak baru dimulai bagi shio Monyet. Anda memiliki kesempatan besar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna bagi di awal minggu, memberi ruang bagi koneksi dan ide-ide baru.
Lepaskan kebiasaan lama dan ikuti arahan batin. Hubungan yang lebih bahagia dan kemajuan signifikan dimungkinkan oleh pembersihan ini.
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia
Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi
Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!