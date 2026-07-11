5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung Pekan Ini Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya akan mengalami periode yang penuh keberuntungan pada pekan ini.

Energi positif yang menyertai periode tersebut disebut membawa berbagai peluang baik, mulai dari perkembangan dalam kehidupan pribadi, karier, hingga aspek finansial. Kesempatan baru diperkirakan dapat muncul bagi shio-shio tertentu yang mampu memanfaatkannya dengan baik.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan dan peluang positif selama pekan ini menurut astrologi Tiongkok.

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1. Macan

Minggu ini, shio Macan memulai fase yang kuat. Kepemimpinan mereka akan ditekankan ketika ada peluang untuk memimpin inisiatif atau memberikan komentar yang mendalam.

Sekaranglah saatnya untuk mengikuti kata hati, mengambil inisiatif, dan memimpin. Minggu ini memberikan dorongan untuk meraih awal baru yang telah lama Anda dambakan.

2. Monyet

Babak baru dimulai bagi shio Monyet. Anda memiliki kesempatan besar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna bagi di awal minggu, memberi ruang bagi koneksi dan ide-ide baru.

Lepaskan kebiasaan lama dan ikuti arahan batin. Hubungan yang lebih bahagia dan kemajuan signifikan dimungkinkan oleh pembersihan ini.