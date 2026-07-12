Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Minggu, 12 Juli 2026 | 01.31 WIB

6 Zodiak Paling Beruntung pada Minggu, 12 Juli 2026: Aquarius hingga Scorpio Diprediksi Dihampiri Rezeki, Kesuksesan, dan Peluang Baru

Ilustrasi zodiak yang beruntung. (dok: magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang beruntung. (dok: magnific)

JawaPos.com - Setiap hari menghadirkan peluang yang berbeda bagi setiap zodiak. 

Dalam kepercayaan astrologi, pergerakan energi diyakini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, keuangan, hubungan, hingga perkembangan pribadi. 

Karena itu, banyak orang menjadikan ramalan zodiak sebagai referensi untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan.

Ramalan zodiak untuk Minggu, 12 Juli 2026, menunjukkan adanya enam zodiak yang diprediksi memperoleh keberuntungan lebih besar dibandingkan zodiak lainnya. 

Keberuntungan tersebut tidak selalu berbentuk materi, tetapi juga berupa kesempatan baru, penyelesaian masalah, hubungan yang semakin harmonis, hingga datangnya energi positif yang membantu mencapai tujuan.

Lantas, zodiak apa saja yang diperkirakan akan menikmati hari yang penuh peluang tersebut? 

Berikut ulasan lengkap mengenai enam zodiak yang diprediksi paling beruntung pada Minggu, 12 Juli 2026 berdasarkan pembacaan energi astrologi yang dirangkum dari kanal YouTube ZODIAK HARIAN pada Sabtu (11/07).

1. Aquarius

Aquarius diprediksi memasuki fase baru yang membawa banyak peluang positif. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 12 Juli 2026: Jangan Takut Dikritik, Peluang Besar Menanti Mereka yang Percaya Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces Besok Minggu, 12 Juli 2026: Jangan Takut Dikritik, Peluang Besar Menanti Mereka yang Percaya Diri

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.55 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 12 Juli 2026: Dengarkan Diri Sendiri, Kesempatan Baik Datang di Waktu yang Tepat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius Besok Minggu, 12 Juli 2026: Dengarkan Diri Sendiri, Kesempatan Baik Datang di Waktu yang Tepat

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 12 Juli 2026: Tetap Tenang, Keberuntungan Datang Saat Anda Sabar - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Minggu, 12 Juli 2026: Tetap Tenang, Keberuntungan Datang Saat Anda Sabar

Minggu, 12 Juli 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore