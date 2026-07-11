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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.58 WIB

Memiliki Intuisi Tajam, 4 Zodiak Ini Dipercaya Mampu Merasakan Bahaya Sebelum Terjadi

ilustrasi zodiak dengan firasat kuat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak dengan firasat kuat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa sebelum sebuah kejadian buruk benar-benar terjadi? Bagi sebagian orang, perasaan seperti ini dianggap sebagai bentuk intuisi atau firasat yang kuat.

Beberapa individu diyakini memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap situasi di sekitarnya. Mereka mampu menangkap tanda-tanda tertentu dan merasakan adanya potensi masalah, meski sulit menjelaskan alasan di balik perasaan tersebut.

Dalam astrologi, kemampuan ini sering dikaitkan dengan karakter beberapa zodiak yang disebut memiliki naluri dan kepekaan emosional lebih besar. Mengutip Dailysun, berikut empat zodiak yang dipercaya memiliki firasat kuat dan mampu merasakan bahaya sebelum hal buruk terjadi.

1. Cancer

Cancer sangat sensitif dan kemampuan mereka untuk menangis dengan mudah bisa mengganggu banyak orang, tetapi zodiak ini reseptif terhadap lingkungan sekitar.

Jika seseorang ingin menyampaikan kabar buruk kepada mereka, mungkin saja dia sudah merasakannya jauh sebelum Anda mengatakannya.

Sayangnya atau untungnya, mereka dikaruniai kemampuan untuk bisa merasakan emosi seseorang dari jauh sebelum percakapan dimulai.

Mereka berempati terhadap emosi dan rasa sakit orang lain yang bisa sangat menguras tenaga bagi dirinya sendiri.

2. Scorpio

Scorpio menjadi zodiak yang memiliki radar kuat dalam mendeteksi berita buruk.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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