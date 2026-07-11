Dikenal Pandai Mengelola Rezeki, 5 Zodiak Ini Berpeluang Meraih Kemapanan Finansial Seumur Hidup

ilustrasi zodiak banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Sebagian orang tampak lebih mudah mencapai kestabilan keuangan. Mereka mampu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan menjanjikan, jeli melihat peluang, serta mengambil keputusan investasi yang memberikan hasil positif.
Dalam astrologi, karakter setiap zodiak dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang mengelola uang dan meraih kesuksesan finansial. Ada beberapa zodiak yang dinilai memiliki naluri bisnis, strategi yang matang, serta kegigihan yang mendukung mereka membangun kekayaan dalam jangka panjang.
Baik karena kecerdasan dalam membaca peluang, kemampuan mengatur keuangan, maupun etos kerja yang tinggi, lima zodiak ini disebut memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan yang makmur dan sejahtera.
Mengutip Astrotak, berikut daftar lima zodiak yang diyakini paling berpeluang mencapai kemapanan finansial. Apakah zodiak Anda termasuk?
1. Capricorn
Jika ada satu zodiak yang secara praktis memancarkan kesuksesan finansial, itu adalah Capricorn.
Mereka tahu cara membangun kekayaan dari nol dan sabar dalam hal perencanaan keuangan jangka panjang.
Capricorn mungkin tidak mengandalkan keberuntungan belaka, tetapi etos kerja yang gigih memastikan bahwa uang terus mengalir ke dalam kehidupan mereka.
2. Taurus
Taurus memiliki kemampuan bawaan untuk menarik kelimpahan finansial.
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