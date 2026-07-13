Punya Energi Keberuntungan, 10 Tanggal Lahir Ini Dipercaya Sukses Secara Finansial

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir seseorang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kecenderungan, serta berbagai aspek dalam perjalanan hidupnya, termasuk peluang dalam bidang keuangan.

Ilmu numerologi meyakini bahwa angka-angka tertentu memiliki makna dan energi tersendiri yang dapat dikaitkan dengan keberuntungan maupun kemampuan seseorang dalam mencapai tujuan.

Dengan memahami hubungan antara tanggal lahir dan perhitungan numerologi, sebagian orang percaya dapat menemukan gambaran mengenai potensi kesuksesan finansial di masa depan.

Dilansir dari English Jagran, berikut sepuluh tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mencapai keberhasilan dalam bidang keuangan. Apakah tanggal lahir Anda termasuk?

1. Tanggal 1, 10, dan 19

Mereka yang memiliki tanggal lahir ini dikaitkan dengan kemandirian, kreativitas, dan kepemimpinan.

Orang-orang ini sering kali memiliki keuletan, tekad, dan semangat kewirausahaan yang dapat membuka pintu menuju kemakmuran.

2. Tanggal 9, 18 dan 27

Mereka yang memiliki tanggal lahir ini melambangkan kemurahan hati, kasih sayang, dan pemahaman spiritual.