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Rabbany Wanadriani
Senin, 13 Juli 2026 | 06.12 WIB

Rezeki Disebut Kian Lancar, 6 Shio Ini Diyakini Berpeluang Meraih Kemapanan Finansial

ilustrasi shio paling banyak uang. (Freepik) - Image

ilustrasi shio paling banyak uang. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap periode dipercaya membawa energi yang berbeda dan dapat memengaruhi keberuntungan masing-masing shio. Pada April 2026, enam shio disebut berada dalam fase yang lebih positif, terutama dalam urusan rezeki dan peluang finansial.

Perpaduan antara kerja keras, ketekunan, dan momentum yang dianggap menguntungkan diyakini membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh pemasukan yang lebih baik. Karena itu, enam shio ini diprediksi memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kemajuan finansial dan mencapai kehidupan yang lebih mapan.

Mengutip Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan keberuntungan finansial sepanjang periode tersebut. Apakah shio Anda termasuk?

1. Babi

Shio Babi kenal sebagai simbol kesenangan, keberlimpahan, dan kasih sayang.

April 2026 menjadi waktu di mana mereka akan menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang kerja sama, bonus besar, hingga keuntungan finansial dari usaha yang berkembang pesat.

Namun, mereka juga perlu berbagi keberkahan kepada orang-orang yang membutuhkan agar aliran rezeki terus terjaga.

2. Ular

Shio Ular melambangkan kebijaksanaan dan intuisi yang tajam.

Pada April 2026 membawa derasnya rezeki kepada mereka melalui keberhasilan dalam pengambilan keputusan finansial, bisa berupa investasi menguntungkan, penawaran bisnis atau kemitraan yang menghasilkan keuntungan besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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