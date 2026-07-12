Rezeki Disebut Kian Lancar, 6 Shio Ini Diyakini Berpeluang Meraih Kemapanan Finansial

ilustrasi shio paling banyak uang. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap periode dipercaya membawa energi yang berbeda dan dapat memengaruhi keberuntungan masing-masing shio. Pada April 2026, enam shio disebut berada dalam fase yang lebih positif, terutama dalam urusan rezeki dan peluang finansial.
Perpaduan antara kerja keras, ketekunan, dan momentum yang dianggap menguntungkan diyakini membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh pemasukan yang lebih baik. Karena itu, enam shio ini diprediksi memiliki kesempatan lebih besar untuk menikmati kemajuan finansial dan mencapai kehidupan yang lebih mapan.
Mengutip Naurakom, berikut enam shio yang dipercaya berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan keberuntungan finansial sepanjang periode tersebut. Apakah shio Anda termasuk?
Baca Juga:Peluang Karier Makin Terbuka, 5 Shio Ini Diyakini Berpotensi Menjadi Pemimpin hingga Membangun Bisnis Sendiri
1. Babi
Shio Babi kenal sebagai simbol kesenangan, keberlimpahan, dan kasih sayang.
April 2026 menjadi waktu di mana mereka akan menerima kelimpahan dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang kerja sama, bonus besar, hingga keuntungan finansial dari usaha yang berkembang pesat.
Namun, mereka juga perlu berbagi keberkahan kepada orang-orang yang membutuhkan agar aliran rezeki terus terjaga.
2. Ular
Shio Ular melambangkan kebijaksanaan dan intuisi yang tajam.
Pada April 2026 membawa derasnya rezeki kepada mereka melalui keberhasilan dalam pengambilan keputusan finansial, bisa berupa investasi menguntungkan, penawaran bisnis atau kemitraan yang menghasilkan keuntungan besar.
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland