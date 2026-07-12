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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 12 Juli 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Hari ini, mengatur atau menjaga ketertiban di rumah atau di tempat kerja mungkin menjadi agenda zodiak Sagitarius. Mereka mungkin merasa lebih tenang, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan detail. 

Mulailah upaya untuk menyelesaikan tugas akan membantu Sagitarius bebas dari stres. Hari ini sangat baik untuk membereskan kekacauan dan memulai kembali.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 12 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius akan bertemu seseorang yang menarik perhatian di sebuah perayaan keluarga. Terkait karir, cobalah menetralisir kekuatan pesaing melalui kerja keras dan komunikasi yang jelas.

Sementara itu, mulailah berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Pada ranah keuangan, perhatikan pesanan masuk dan tingkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pembelian produkmu.

Cinta Sagitarius

Jika masih lajang, Sagitarius mungkin akan bertemu seseorang yang menarik di sebuah perayaan keluarga. Kemungkinan besar, orang tersebut adalah seseorang yang belum pernah Sagitarius lihat sebelumnya. 

Sagitarius sudah tampil sebaik mungkin, jadi cobalah memberanikan diri untuk menghampirinya dan menyapanya.

Editor: Candra Mega Sari
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