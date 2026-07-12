Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 12 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Mengatur atau menjaga ketertiban di rumah atau di tempat kerja, mungkin menjadi agenda zodiak sagitarius hari ini. Sagitarius mungkin merasa lebih tenang, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk memperhatikan detail.

Mulailah upaya untuk menyelesaikan tugas akan membantu sagitarius bebas dari stres. Hari ini sangat baik untuk membereskan kekacauan dan memulai kembali.

Zodiak capricorn mungkin akan dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme hari ini. Hal ini membuat capricorn mengambil beberapa tanggung jawab tambahan di tempat kerja, dan dapat menyelesaikan semua pekerjaan yang tertunda.

Kemampuan capricorn untuk melakukan banyak tugas sekaligus dan mencapai target, dapat membuat orang di sekitar terkesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 12 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius akan bertemu seseorang yang menarik perhatian di sebuah perayaan keluarga. Terkait karir, cobalah menetralisir kekuatan pesaing melalui kerja keras dan komunikasi yang jelas.