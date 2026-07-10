7 Shio yang Dipercaya Akan Memasuki Masa Penuh Keberuntungan dan Rezeki Berlimpah

JawaPos.com - Dalam berbagai kepercayaan, ada kalanya seseorang dipercaya memasuki fase kehidupan yang dipenuhi peluang baik setelah melewati berbagai tantangan. Momen tersebut sering dimaknai sebagai awal datangnya perubahan positif, baik dalam urusan rezeki maupun perjalanan hidup secara keseluruhan.

Perubahan itu tidak selalu hadir dalam bentuk keberuntungan yang langsung terlihat. Terkadang, kesempatan baru muncul melalui hal-hal sederhana, keputusan yang tepat, atau jalan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Banyak orang meyakini bahwa ketika waktu yang baik tiba, berbagai hambatan perlahan mulai berkurang. Kesempatan demi kesempatan pun diyakini datang silih berganti, membawa harapan baru bagi mereka yang terus berusaha dan tidak menyerah.

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Menurut kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang dipercaya akan memasuki periode penuh keberuntungan dengan peluang rezeki yang semakin terbuka.

Meski demikian, keyakinan ini merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dirangkum dari kanal Naura Kom, berikut tujuh shio yang dipercaya akan memasuki fase kehidupan dengan rezeki yang lebih melimpah serta berbagai peluang baik yang datang menghampiri.

1. Kelinci

Shio Kelinci dikenal lembut, sabar, dan sering menahan diri. Di balik ketenangan, tersimpan harapan besar untuk hidup yang lebih baik.

Mereka akan merasakan keajaiban yang terasa seperti hadiah setelah perjuangan panjang.