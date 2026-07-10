5 Shio yang Dipercaya Mendapat Keberuntungan Besar dan Peluang Sukses di Masa Depan

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, shio merupakan lambang zodiak yang ditentukan berdasarkan tahun kelahiran seseorang. Setiap shio dipercaya memiliki karakter, potensi, serta peruntungan yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan.

Menurut kepercayaan yang berkembang, shio tidak hanya menggambarkan sifat dasar seseorang, tetapi juga diyakini berkaitan dengan peluang meraih keberhasilan, rezeki, dan masa depan yang lebih baik.

Di antara dua belas shio, ada beberapa yang dipercaya memperoleh keberuntungan istimewa. Dalam sejumlah kepercayaan, shio-shio tersebut dikaitkan dengan berkah Dewi Rezeki sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kesuksesan, kemakmuran, dan berbagai kesempatan baik di masa depan.

Meski demikian, keyakinan tersebut merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, ketekunan, serta keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.