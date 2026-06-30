Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 20.52 WIB

4 Shio Ini Akhirnya Merasakan Keberuntungan dalam Kehidupan pada 30 Juni 2026

shio yang akhirnya merasakan keberuntungan dalam kehidupan pada 30 Juni 2026. (Freepik/ freepik) - Image

shio yang akhirnya merasakan keberuntungan dalam kehidupan pada 30 Juni 2026. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Empat shio dipercaya akan merasakan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupannya pada 30 Juni 2026.

Hari Selasa tersebut dikenal sebagai Wood Pig Initiate Day dalam astrologi Tionghoa. Periode ini berlangsung pada bulan Wood Horse di tahun Fire Horse.

Energi hari ini dipercaya membuka jalan baru bagi keempat shio yang beruntung.

Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai empat shio yang akhirnya merasakan keberuntungan dalam kehidupan pada 30 Juni 2026.

1. Babi

Shio babi merasa sudah lelah membatasi dirinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia menyadari banyak potensi besar yang sebenarnya belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

Pada 30 Juni 2026, muncul dorongan kuat untuk melangkah ke arah yang baru.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Bukan Sembarangan, 3 Shio Pilihan Ini Jalani Kehidupan Gemilang di Tahun 2026, Siapa Mereka? - Image
Zodiak

Bukan Sembarangan, 3 Shio Pilihan Ini Jalani Kehidupan Gemilang di Tahun 2026, Siapa Mereka?

Senin, 29 Juni 2026 | 16.36 WIB

3 Shio yang Seolah Menemukan Tombol Reset Kehidupan: Satu Minggu Ini Dipenuhi Kemajuan, Kelegaan, dan Kabar Baik - Image
Zodiak

3 Shio yang Seolah Menemukan Tombol Reset Kehidupan: Satu Minggu Ini Dipenuhi Kemajuan, Kelegaan, dan Kabar Baik

Senin, 22 Juni 2026 | 15.31 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Mingguan 25 hingga 31 Mei 2026: Waspadai Stres dan Hindari Keputusan Impulsif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagitarius Mingguan 25 hingga 31 Mei 2026: Waspadai Stres dan Hindari Keputusan Impulsif

Senin, 25 Mei 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore