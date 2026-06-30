4 Shio Ini Akhirnya Merasakan Keberuntungan dalam Kehidupan pada 30 Juni 2026

JawaPos.com – Empat shio dipercaya akan merasakan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupannya pada 30 Juni 2026.

Hari Selasa tersebut dikenal sebagai Wood Pig Initiate Day dalam astrologi Tionghoa. Periode ini berlangsung pada bulan Wood Horse di tahun Fire Horse.

Energi hari ini dipercaya membuka jalan baru bagi keempat shio yang beruntung.

Dilansir dari laman Your Tango pada Selasa (30/6), dijelaskan mengenai empat shio yang akhirnya merasakan keberuntungan dalam kehidupan pada 30 Juni 2026.

1. Babi

Shio babi merasa sudah lelah membatasi dirinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Ia menyadari banyak potensi besar yang sebenarnya belum benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.