Bukan Sembarangan, 3 Shio Pilihan Ini Jalani Kehidupan Gemilang di Tahun 2026, Siapa Mereka?

JawaPos.com – Tahun 2026 akan menjadi periode transformasi besar ketika energi Ular Kayu bertransisi menjadi Kuda Api yang penuh semangat.

Jika Tahun Ular Kayu mengajarkan kita untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat dalam hidup, maka berbeda dengan itu.

Tahun Kuda Api 2026 mengajak setiap orang untuk memiliki keberanian mengambil risiko yang diperlukan demi meraih kebebasan sejati.

Pakar astrologi bernama Helen menjelaskan bahwa ini seperti melepaskan lapisan lama diri kita dan menyambut versi baru yang lebih baik.

Meskipun semua tanda zodiak Tiongkok mendapat manfaat dari perubahan ini, tiga shio khusus akan merasakan keberuntungan luar biasa sepanjang tahun.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (29/6), dijelaskan bahwa terdapat tiga shio pilihan yang jalani kehidupan gemilang di tahun 2026.

1. Shio Ular

Meskipun secara teknis kita akan meninggalkan tahun hewan Anda, Shio Ular justru akan mendapat berkah besar dari Kuda Api.