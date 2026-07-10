Makin Bersinar, 7 Weton Ini Dipercaya Akan Mengalami Lonjakan Rezeki, Keuangan, dan Kekayaan

Ilustrasi weton yang akan mengalami peningkatan rezeki (freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki prospek keuangan yang sangat baik. Pemilik weton tersebut dipercaya berpeluang merasakan peningkatan kesejahteraan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, rezeki mereka akan semakin terbuka sehingga kondisi finansial berangsur membaik. Tidak hanya memperoleh penghasilan yang lebih besar, mereka juga disebut berpotensi menikmati kehidupan yang lebih makmur.
Keberuntungan ini dipercaya berasal dari perpaduan neptu hari lahir dan pasaran yang menghasilkan energi positif, sehingga membuka peluang lebih luas dalam mencari nafkah maupun mengembangkan usaha.
Selain itu, pemilik weton tersebut kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki, pertumbuhan bisnis yang menjanjikan, serta kondisi keuangan yang semakin stabil dari waktu ke waktu.
Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal rezeki, kekayaan, dan kondisi finansial.
1. Rabu Pon
Weton Rabu Pon memiliki neptu 14 berasal dari hari Rabu (7) dan pasaran Pon juga (7). Mereka berada di bawah naungan Lakuning Rembulan yang memberikan sifat lembut dan menenangkan seperti cahaya bulan.
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton Rabu Pon cenderung beruntung karena mereka selalu merencanakan tindakan dengan cermat dan terbuka terhadap peluang, memiliki keterampilan sosial yang baik, dan mudah bergaul.
Orang dengan wetan ini dikenal memiliki kebijaksanaan alami serta mampu memberikan nasihat yang menyenangkan dan penuh makna kepada orang lain.
Jiwa sosial tinggi menjadi ciri khas mereka. Mereka seringkali menjadi tempat mencari nasihat karena aura damai yang dimilikinya.
Mereka juga berada di bawah naungan Lintang Kuda yang memberikan semangat kerja keras sehingga tidak mudah menyerah dalam usaha.
Menurut kitab Primbon Jawa kuno, mereka akan mengalami kehidupan sejahtera, dengan rezeki yang terus mengalir, berkat sifat rajin, ulet, dan pantang menyerah.
2. Jumat Kliwon
Weton Jumat Kliwon memiliki Neptu 14 yang berasal dari hari Jumat (6) dan pasaran Kliwon (8).
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