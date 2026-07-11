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Muhammad Rais Raya
Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.18 WIB

3 Weton yang Rezekinya di Tahun 2026 Diramalkan Seluas Lautan, Segala Urusan Turut Dilapangkan

Weton yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan akan seluas lautan saat segala urusan turut dilapangkan. (Magnific) - Image

Weton yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan akan seluas lautan saat segala urusan turut dilapangkan. (Magnific)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan primbon, kemudahan urusan dalam hidup merupakan salah satu bentuk rezeki.

Rezeki bisa saja datang pada hidup seseorang melalui berbagai bentuk, tidak terbatas pada materi saja.

Pada tahun 2026 ini sendiri sebagian orang dikatakan akan punya kerezekian yang luas sehingga banyak hal dalam hidup jadi kian menggembirakan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang rezekinya di tahun 2026 diramalkan akan seluas lautan saat segala urusan turut dilapangkan. 

1. Weton Rabu Legi 

Dalam kepercayaan primbon, weton Rabu Legi ini merupakan salah satu pihak yang diramalkan punya keberuntungan baik.

Menurut perhitungan primbon, keberuntungan yang diyakini itu juga akan hadir di tahun 2026 ini.

Diramalkan mereka yang berweton satu ini akan punya rezeki seluas lautan di mana banyak kebaikan datang dalam jumlah.

Editor: Novia Tri Astuti
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