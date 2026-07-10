4 Zodiak yang Sulit Keluar dari Zona Nyaman, Takut Keluar dari Kebiasaan Lama

JawaPos.com - Melangkah ke hal yang belum pernah diketahui memang bisa terasa sangat menakutkan.

Ketidakpastian kondisi sering membuat seseorang memilih bertahan daripada mencoba hal baru yang benar-benar membuat mereka merasa bahagia.

padahal . cepat atau lambat setiap orang akan dihadapkan dengan situasi baru. Terkadang perubahan justru membuka peluang yang lebih baik.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (10/7) berikut empat zodiak yang cenderung terjebak di dalam rutinitas dan zona nyaman, karena takut mengambil kesempatan.

Taurus

Taurus merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah terbentuk sehingga perubahan sering kali dianggap menakutkan. Taurus kerap menolak kemungkinan bahwa ada jalan lain yang bisa membuat hidup mereka jadi lebih baik.

Sifat mereka yang keras kepala juga membuat taurus sulit menerima ide atau cara baru.

Virgo

Virgo sulit mempertimbangkan sudut pandang atau pilihan hidup mereka. Meskipun rutinitas yang mereka jalani sering terasa aman, bukan berarti itu adalah pilihan terbaik.

Tidak ada salahnya mengubah arah saat merasa kehidupan yang mereka jalani sudah tidak lagi memberikan kepuasan.

Sagittarius

Sagittarius terlalu fokus terhadap tujuan yang seringkali tujuan tersebut sangat besar. Sagittarius kemudian terjebak di dalam rutinitas yang melelahkan. Mereka perlu mengingat bahwa hidup bukan hanya soal mengejar pencapaian.

Pisces