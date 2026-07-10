Ingin Dipandang Lebih Berkelas Seiring Bertambahnya Usia? Tinggalkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup./Magnific/freepik
JawaPos.com - Menjadi lebih berkelas bukan berarti harus mengenakan pakaian mahal, mengendarai mobil mewah, atau selalu tampil sempurna. Dalam pandangan psikologi, kesan elegan dan berkelas justru lebih banyak dibentuk oleh cara seseorang berpikir, bersikap, dan memperlakukan orang lain.
Seiring bertambahnya usia, orang cenderung berharap menjadi pribadi yang lebih matang, dihormati, dan dipercaya. Namun, hal tersebut tidak datang dengan sendirinya. Kedewasaan bukan sekadar soal usia, melainkan hasil dari kebiasaan yang dibangun setiap hari.
Menariknya, ada beberapa kebiasaan yang tanpa disadari justru membuat seseorang terlihat kurang dewasa dan kehilangan wibawa di mata orang lain. Kabar baiknya, kebiasaan tersebut bisa diubah jika kita menyadarinya.
Dilansir dari Hack Spirit pada Kamis (9/7), terdapat delapan kebiasaan yang sebaiknya ditinggalkan jika Anda ingin dipandang lebih berkelas seiring bertambahnya usia, berdasarkan berbagai prinsip psikologi.
1. Terlalu Sering Mencari Validasi dari Orang Lain
Setiap orang tentu senang mendapatkan pujian atau pengakuan. Namun, ketika kebahagiaan dan rasa percaya diri sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain, kita menjadi mudah goyah.
Psikologi menjelaskan bahwa individu yang memiliki harga diri sehat cenderung tidak membutuhkan persetujuan terus-menerus. Mereka mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai dan keyakinannya sendiri.
Orang yang berkelas biasanya tidak sibuk membuktikan dirinya. Mereka membiarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata.
Mulailah bertanya kepada diri sendiri:
"Apakah saya melakukan ini karena memang saya menginginkannya, atau hanya agar orang lain terkesan?"
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