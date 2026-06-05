Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 5 Juni 2026 | 20.16 WIB

4 Zodiak yang Ilfeel dengan Sikap Romantis Berlebihan, Justru Gampang Bosan jika Pasangan Bucin

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik)

JawaPos.com - Beberapa zodiak baru merasa dicintai saat pasangan terobsesi pada diri mereka.

Namun, beberapa zodiak ini tidak terlalu antusias menyambut hal-hal yang terlalu romantis.

Mereka justru merasa risih disaat pasangannya terlalu bucin dan berlebihan.

Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang justru ilfeel saat bersama pasangan bucin dan romantis.

1. Virgo 

Virgo cenderung mengekspresikan cinta melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mereka bukan tipe orang yang mengandalkan bunga, coklat, dan barang-barang untuk menunjukkan kasih sayang. Virgo lebih suka mengerjakan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat daripada sekedar hadiah.

2. Gemini

Gemini tidak selalu ingat untuk membeli hadiah atau menyiapkan kartu ucapan yang romantis jauh-jauh hari. Bagi gemini, menghabiskan waktu di rumah sambil memesan makanan favorit jauh lebih menyenangkan daripada makan malam mewah.

3. Aquarius

Aquarius tidak suka merasa diatur oleh aturan atau ekspektasi sosial. Selain itu, mereka tidak menyukai tekanan untuk memiliki pasangan saat mereka tahu banyak orang lajang lebih bisa bahagia.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.26 WIB

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.23 WIB

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Besok Sabtu 6 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

Jumat, 5 Juni 2026 | 18.18 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore