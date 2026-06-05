4 Zodiak yang Ilfeel dengan Sikap Romantis Berlebihan, Justru Gampang Bosan jika Pasangan Bucin

Ilustrasi sepasang kekasih (Freepik)
JawaPos.com - Beberapa zodiak baru merasa dicintai saat pasangan terobsesi pada diri mereka.
Namun, beberapa zodiak ini tidak terlalu antusias menyambut hal-hal yang terlalu romantis.
Mereka justru merasa risih disaat pasangannya terlalu bucin dan berlebihan.
Mengutip dari laman collective.world, inilah empat zodiak yang justru ilfeel saat bersama pasangan bucin dan romantis.
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1. Virgo
Virgo cenderung mengekspresikan cinta melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mereka bukan tipe orang yang mengandalkan bunga, coklat, dan barang-barang untuk menunjukkan kasih sayang. Virgo lebih suka mengerjakan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat daripada sekedar hadiah.
2. Gemini
Gemini tidak selalu ingat untuk membeli hadiah atau menyiapkan kartu ucapan yang romantis jauh-jauh hari. Bagi gemini, menghabiskan waktu di rumah sambil memesan makanan favorit jauh lebih menyenangkan daripada makan malam mewah.
3. Aquarius
Aquarius tidak suka merasa diatur oleh aturan atau ekspektasi sosial. Selain itu, mereka tidak menyukai tekanan untuk memiliki pasangan saat mereka tahu banyak orang lajang lebih bisa bahagia.
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