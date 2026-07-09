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Rabbany Wanadriani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.37 WIB

6 Zodiak yang Disebut Memiliki Ikatan Emosional Kuat dengan Hewan Peliharaan

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memelihara kucing. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya memiliki karakter dan preferensi yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Beberapa di antaranya disebut lebih mudah merasa nyaman saat berinteraksi dengan hewan peliharaan dibandingkan dengan banyak orang.

Sikap setia, kasih sayang tanpa syarat, dan kehadiran hewan yang menenangkan menjadi alasan mengapa zodiak-zodiak tersebut diyakini memiliki kedekatan emosional yang istimewa dengan sahabat berbulu mereka.

Meski pandangan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan berdasarkan bukti ilmiah, banyak orang menganggapnya menarik sebagai gambaran karakter.

Mengutip AstroTalk, berikut enam zodiak yang disebut lebih menyukai kedekatan dengan hewan peliharaan daripada membangun banyak hubungan sosial dengan manusia.

1. Cancer

Cancer adalah makhluk yang emosional dan sensitif. Mereka biasanya takut terluka secara emosional di hadapan orang lain.

Hal ini membuat mereka merasa aman dan nyaman di sekitar hewan.

Mereka merawat hewan seperti anak sendiri, memenuhi setiap kebutuhan mereka dengan penuh kasih sayang.

Jadi, ini menjadi semacam terapi bagi mereka karena memberikan kedamaian batin.

2. Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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