7 Zodiak yang Disebut Akan Mengalami Fase Baru Penuh Harapan dan Kelegaan

ilustrasi sesorang yang dilindungi semesta. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi, perubahan posisi dan energi kosmik sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan seseorang. Beberapa zodiak dipercaya akan memasuki periode yang membawa kesadaran baru, peluang positif, serta dorongan untuk mengambil langkah penting.
Mulai 9 Juli 2026, sejumlah tanda zodiak disebut-sebut akan merasakan perubahan besar dalam perjalanan hidup mereka. Ada yang mendapatkan inspirasi baru, menerima kabar baik, atau menemukan jalan keluar dari situasi yang sebelumnya terasa berat.
Mengutip AstroTalk, berikut tujuh zodiak yang dipercaya akan menerima pesan dari alam semesta sebagai simbol datangnya kebebasan, ketenangan, dan rasa lega.
1. Taurus
Fokuslah pada hal-hal praktis.
Pengeluaran tak terduga mungkin terjadi, tetapi akan dapat dibenarkan.
Di terakhir minggu ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan suasana hati melalui komunikasi dengan orang-orang terkasih.
2. Leo
Anda mungkin akan menjadi pusat perhatian.
Itu akan menguntungkan Anda.
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