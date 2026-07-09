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Kamis, 9 Juli 2026 | 18.17 WIB

3 Zodiak yang Keinginannya Terwujud di Bulan Juli 2026, Hidup Segera Dipenuhi Hal-Hal Indah

Zodiak yang diramalkan keinginannya akan terwujud di bulan Juli 2026 saat hidup dipenuhi dengan hal-hal indah. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan keinginannya akan terwujud di bulan Juli 2026 saat hidup dipenuhi dengan hal-hal indah. (dok: pexels)

JawaPos.com - Beberapa zodiak dalam ramalan astrolog dikatakan akan punya keberuntungan di bulan Juli 2026 ini.

Energi dari sejumlah zodiak ini dianggap memiliki kecocokan dengan kuda api sehingga kebaikan dalam serangkaian hal akan datang pada hidup.

Salah satu di antara kebaikan yang akan hadir diyakini berupa keinginan atau harapan yang terwujud.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan keinginannya akan terwujud di bulan Juli 2026 saat hidup dipenuhi dengan hal-hal indah.

1. Zodiak Pisces

Salah satu yang diramalkan bisa mewujudkan keinginan atau harapannya di bulan Juli 206 ini adalah mereka yang berzodiak pisces.

Dalam keyakinan astrolog, mereka yang berzodiak satu ini dikatakan akan menemui serangkaian keberuntungan.

Melaluinya, sederet kesempatan atau peluang bisa mereka dapatkan sehingga bila mau berusaha dan mencoba maka keberhasilan itu akan didapatkan.

Selain itu, insting kuat yang dimiliki juga membuat mereka tahu harus berbuat apa untuk mewujudkan keinginan yang dipunya.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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