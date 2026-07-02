Tak Pernah Lepas dari Keberuntungan, 3 Shio Ini Diprediksi Bakal Lepas dari Jeratan Utang

JawaPos.com - Tahun ini diperkirakan menjadi periode yang membawa harapan baru bagi sebagian orang, terutama mereka yang tengah berjuang dengan persoalan keuangan.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, sejumlah shio disebut akan mengalami peningkatan rezeki yang cukup signifikan. Kondisi ini tidak hanya membuka peluang pemasukan yang lebih lancar, tetapi juga memberi kesempatan bagi sebagian orang untuk terbebas dari beban utang dan masalah finansial lainnya.

Mengutip kanal YouTube Naura Kom, berikut tiga shio yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki besar dan berpotensi melunasi berbagai kewajiban finansial mereka.

1. Shio Kuda

Shio Kuda khusus yang lahir di tahun 1978 elemen tanah, 1990 elemen logam, 2002 elemen air, dan tahun 2014 elemen kayu. Shio ini memiliki sifat yang penuh semangat, berani, dan gigih dalam mencapai tujuan.

Mereka tidak ragu untuk mengambil risiko dalam karir yang mereka pilih. Dengan sikap yang pantang menyerah, Shio Kuda mampu mencapai kesuksesan yang diimpikannya.

Selain itu, mereka juga dikenal sebagai sosok yang kreatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

2. Shio Kambing

Selanjutnya yaitu Shio Kambing yang diprediksi dapat melunasi hutangnya karena memiliki rezeki yang banyak. Khusus yang lahir di tahun 1979 elemen tanah, 1991 elemen logam, 2003 elemen air, dan tahun 2015 elemen kayu.